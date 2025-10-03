11:15
Происшествия

Пропавшие в Кара-Суу мать и дочь найдены в Баткенской области

Фото УВД. Пропавшие в Кара-Суу мать и дочь найдены в Баткенской области

В Кара-Суу завершились поиски женщины и ее дочери, пропавших почти два месяца назад. Об этом сообщила пресс-служба областной милиции.

По ее данным, 2 октября 41-летняя Абдисатар кызы Назгул и ее 12-летняя дочь Абдисатар кызы Акмарал обнаружены в Кызыл-Кие Баткенской области. Женщина с ребенком все это время работала в одном из заведений общественного питания.

В милиции уточнили, что мать и дочь переданы родственникам.

Напомним, 1 сентября в Кара-Суу в районное УВД обратился местный житель 1962 года рождения с заявлением о том, что его дочь и внучка 7 августа вышли из дома и не вернулись.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345838/
просмотров: 465
