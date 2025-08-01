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Общество

В Чуйской области открыли погранзаставу «Кемин»

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что 1 августа в Чуйской области состоялось торжественное открытие реконструированной пограничной заставы «Кемин». Расположенная в селе Нур Кеминского района на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, эта застава стала первым объектом в северном регионе, где проведен капитальный ремонт и построены новые элементы инфраструктуры.

Реконструкция заставы «Кемин» подчеркивает изменение вектора в развитии пограничной инфраструктуры. Ранее основное внимание уделялось южному региону, где Пограничной службой ГКНБ КР уже возведено более 60 современных объектов, отвечающих всем актуальным требованиям безопасности. Теперь фокус смещается на северные регионы, обеспечивая комплексное укрепление всех рубежей страны, а именно первичного звена — пограничной заставы.

В церемонии сдачи и ввода в эксплуатацию пограничного комплекса «Кемин» приняли участие первый заместитель председателя — директор Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майор Абдикарим Алимбаев, полномочный представитель Президента в Чуйской области Канат Джумагазиев, ветераны Пограничной службы и личный состав управления Пограничной службы.

Абдикарим Алимбаев отметил, что реконструкция пограничных объектов остается одним из ключевых приоритетов в рамках госпрограммы по укреплению границ. Он подчеркнул значительные преобразования, произошедшие в ведомстве.

«Пограничная служба сегодня и буквально 5-6 лет назад — это совершенно разные структуры, — заявил генерал-майор. — Сегодня на вооружении ведомства мощные беспилотные летательные аппараты, высокотехнологичное вооружение и техника. Наши военнослужащие на юге несут службу в современных пограничных комплексах. Теперь же мы поэтапно переходим к улучшению условий службы в подразделениях северного региона. Застава «Кемин» — это наш первый объект в Чуйской области. В дальнейшем работы по строительству и капитальному ремонту пограничных застав в северном регионе будут продолжены».

 Пограничная застава «Кемин» представляет собой новейший комплекс, обеспечивающий комфортные условия для служебно-боевой деятельности военнослужащих.

Пограничный комплекс оснащен основными и вспомогательными элементами инфраструктуры, включая современные казармы, служебные помещения, склады, банный комплекс, летнюю кухню, автобоксы, конюшню и вольеры для служебных собак. Для физической подготовки личного состава на территории заставы оборудованы строевой плац и спортивная площадка. Территория полностью благоустроена.

Средства на капитальный ремонт и благоустройство пограничного комплекса «Кемин» были выделены из республиканского бюджета.

Личный состав пограничной заставы «Кемин» отвечает за охрану примерно 200 километров государственной границы. Большую часть этого участка (почти 90% процентов) занимают горы, а оставшаяся часть — это равнинная местность и водная граница, пролегающая по реке Чу.

Реконструкция заставы «Кемин» является значимым шагом в укреплении национальной безопасности Кыргызстана и свидетельствует о целенаправленной работе Пограничной службы ГКНБ КР по созданию современной и эффективной пограничной инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338227/
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