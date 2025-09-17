Трое жителей Кара-Суу брали кредиты, используя поддельные документы

Трое жителей Кара-Суйского района брали кредиты в банках, используя поддельные документы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Фото пресс-службы УВД Ошской области

По ее данным, в конце июля в милицию обратились 11 человек, заявив о мошеннических действиях со стороны местного жителя.

В ведомстве отметили, что Х.Т. с декабря 2024 года по июнь 2025-го при посредничестве одного из кредитных отделов в Кара-Суйском районе оформлял на потерпевших займы в размере от 250 тысяч до 500 тысяч сомов. Большую часть полученных денег он присваивал, обещая ежемесячно выплачивать кредиты, однако обязательства не выполнил.

По версии следствия, в схему также были вовлечены трое жителей района — К.Н., 1969 года рождения, Ж.Э., 1966 года рождения, и Я.К., 1962 года рождения. Действуя из корыстных побуждений, они изготовили фиктивные ветеринарные свидетельства с ложными данными, что позволяло брать кредиты в банках.

Возбуждено более десяти уголовных дел по статье 379 «Подделка документов» УК КР. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.