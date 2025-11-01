00:43
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 1 ноября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Жазыйра), «Ак-Ордо» (улицы Жакут, Каркыра).

У кого намечается той

Гульнур Сатылганова

Родилась 1 ноября 1968 года. Певица, народная артистка КР.

Максим Гордеев

Родился 1 ноября 1995 года. Горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр в Пекине.

Памятные даты

День работника милиции Кыргызской Республики

Фото службы по связям с общественностью мэрии города Ош.
Фото службы по связям с общественностью мэрии города Ош. Праздничные мероприятия в управлении внутренних дел Оша

Ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают профессиональный праздник.

Он принят постановлением правительства от 17 сентября 1993-го по предложению Министерства внутренних дел. В этот день в 1924 году в Кара-Киргизской автономной области образована милиция.

Международный день вегана

Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобное. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Сагындык Омурбаев

Родился 1 ноября 1930 года в селе Ак-Кудук Нарынской области. Народный писатель Кыргызской Республики, поэт, прозаик и переводчик.

Творческая биография начинается с 1950-го. Первой книгой стал сборник стихов и поэм «Лучи мира» («Тынчтык нуру», 1954). Автор широко известен романами «Борондуу кундор», «Телегей», «Кок Жайык», «Улуу Уркун».

Литературные беседы мастера о культуре кыргызского языка, его глубине и многомерности признаны уникальными, а цикл работ по языкознанию «Тил табияты» высоко оценен экспертами.

Оставил яркие переводы произведений классиков советской, русской и зарубежной литературы, которые по сей день входят в учебные программы школ и вузов.

Народному писателю Кыргызстана Сагындыку Омурбаеву в 2015 году в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к его 85-летию, установлен бюст на малой родине в селе Кочкор Нарынской области.

Родился академик Алмаз Алдашев

Фото из интернета.
Фото из интернета. Алмаз Алдашев

Родился 1 ноября 1953 года во Фрунзе. Ученый, академик Национальной академии наук Кыргызстана.

Впервые выделил и описал белки-гипоксины и идентифицировал некоторые из них. Автор 178 научных публикаций.

Возглавлял Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и медицины при Национальном центре кардиологии и терапии, был специалистом в области биохимии и молекулярной биологии. Был вице-президентом НАН КР.

Алмаз Алдашев неоднократно также говорил, что Ботаническому саду имени Энвера Гареева угрожают трансформация земель и массовая застройка.

Умер в 2016-м.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

