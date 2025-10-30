В Манасе запущен новый комплекс по очистке сточных вод

В Манасе введен в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений №2. В церемонии открытия принял участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Строительство объекта началось в апреле 2024 года. Новый комплекс способен очищать до 20 тысяч кубометров сточных вод в сутки, полностью обеспечивая потребности города.

Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития, его стоимость составляет 5,49 миллиона евро. На данный момент строительные работы завершены на 95 процентов, а полная сдача объекта ожидается до конца года.

Во время рабочей поездки Камчыбек Ташиев также посетил управление водоканала, где поручил руководству рассмотреть вопрос о повышении заработной платы сотрудников в следующем году.