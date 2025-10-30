16:23
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Общество

В Манасе запущен новый комплекс по очистке сточных вод

В Манасе введен в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений №2. В церемонии открытия принял участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Строительство объекта началось в апреле 2024 года. Новый комплекс способен очищать до 20 тысяч кубометров сточных вод в сутки, полностью обеспечивая потребности города.

Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития, его стоимость составляет 5,49 миллиона евро. На данный момент строительные работы завершены на 95 процентов, а полная сдача объекта ожидается до конца года.

Во время рабочей поездки Камчыбек Ташиев также посетил управление водоканала, где поручил руководству рассмотреть вопрос о повышении заработной платы сотрудников в следующем году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349116/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе
Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев
Не только наркотики: глава ГКНБ рассказал, какие еще угрозы имеются на границах
Камчыбек Ташиев принял присягу у молодых бойцов ГКНБ
«Мурас Юнайтед» обыграл ливанский клуб «Сафа» со счетом 2:0
Доолот Сыдыков семь часов без перерыва рассказывал эпос «Манас»
Президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с европейским футбольным функционером
Камчыбек Ташиев: В Ак-Талинском районе планируют построить ипотечное жилье
Камчыбек Ташиев открыл новый зал вольной борьбы «Мундуз ата» в Нарыне
Камчыбек Ташиев заложил капсулу под возведение культурного центра в селе Баетов
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
16:21
Численность трудовых мигрантов в странах ЕАЭС составила 1,1 миллиона человек Численность трудовых мигрантов в странах ЕАЭС составила...
16:15
Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе
16:14
Плюшкины содержат в бишкекских квартирах по 50-60 животных — вице-мэр
16:09
Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования
16:02
Адылбек Касымалиев вручил режиссеру Никите Михалкову орден «Достук»