Общество

На перевалах выпал снег: ограничения для большегрузов остаются в силе

Из-за резкого ухудшения погоды и снегопадов в горах Кыргызстана дорожные службы работают в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Сотрудники государственных предприятий «Кыргызавтожол-Туштук» и «Кыргызавтожол-Тундук» продолжают очищать трассы и посыпать их песчано-соляной смесью.

По состоянию на 09.30 29 октября, на перевалах Тоо-Ашуу (с 28 октября, 21.00) и Ала-Бел (с 28 октября, 21.30) для грузовых автомобилей сохраняются временные ограничения движения.

На дороге Суусамыр–Талас–Тараз, в районе перевала Отмок, движение временно закрыто для всех видов транспорта. Дорожники ведут очистку проезжей части и обработку трассы инертными материалами. Ожидается, что в течение часа движение для легковых автомобилей будет возобновлено.

Министерство транспорта призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу и заранее переобуть автомобили в зимние шины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348920/
