22:53
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке открывается персональная выставка Бообека Арыкова

30 октября в Бишкеке открывается персональная выставка Бообека Арыкова «Возвращение к истокам». Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

Бообек Арыков родился в 1965 году в селе Кызыл-Сай, Бакай-Атинского района Таласской области, являясь автором бюста Чингиза Айтматова. Руководил группой скульпторов при оформлении зала аэропорта «Манас-2», где были установлены бронзовые скульптуры, бюсты известных личностей, а также 12-метровый памятник павшим афганцам.

Выставка «Возвращение к истокам» — как напоминание о своих корнях и напутствие от рода, автор выражает уважение к истории своего народа. Художнику интересна древняя письменность (руны), каменные монументальные изваяния, природа Кыргызстана, а также современные тенденции искусства в мире.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348890/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, концерты и выставки
Афиша Бишкека на выходные: «Кармен», кинопоказы и цирковое шоу
Афиша Бишкека на неделю: концерты зарубежных артистов, балет и выставки
Афиша Бишкека на выходные: кино, саундтреки и спектакли
В Бишкеке открывается персональная выставка художника Ислама Доорова
Выставка «Сергей Есенин. Литературное путешествие» открылась в центре Бишкека
В Бишкеке открывается выставка, посвященная 190-летию Чокана Валиханова
Кыргызстан получил золотую награду за лучшую экспозицию на ЭКСПО-2025 в Осаке
Афиша Бишкека на неделю: кулинарный мастер-класс, кинопоказы и выставки
Афиша Бишкека на выходные: стендап, концерты и детские шоу
Популярные новости
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Бизнес
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
28 октября, вторник
22:44
СМИ: Без выплаты в $1 триллион Илон Маск может уйти из Tesla СМИ: Без выплаты в $1 триллион Илон Маск может уйти из ...
22:25
В Бишкеке открывается персональная выставка Бообека Арыкова
22:03
Определился соперник Акжола Махмудова на турнире по борьбе лиги Поддубного
21:49
Стартовал второй этап дизайн-кода. С фасадов зданий Бишкека уберут провода
21:22
MrBeast спас тысячу животных по всему миру — видео набрало миллионы просмотров