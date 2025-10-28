30 октября в Бишкеке открывается персональная выставка Бообека Арыкова «Возвращение к истокам». Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

Бообек Арыков родился в 1965 году в селе Кызыл-Сай, Бакай-Атинского района Таласской области, являясь автором бюста Чингиза Айтматова. Руководил группой скульпторов при оформлении зала аэропорта «Манас-2», где были установлены бронзовые скульптуры, бюсты известных личностей, а также 12-метровый памятник павшим афганцам.

Выставка «Возвращение к истокам» — как напоминание о своих корнях и напутствие от рода, автор выражает уважение к истории своего народа. Художнику интересна древняя письменность (руны), каменные монументальные изваяния, природа Кыргызстана, а также современные тенденции искусства в мире.