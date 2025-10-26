Эхо ограбления. Ценные экспонаты из Лувра переместили в хранилище Банка Франции

Ряд ценных экспонатов из Лувра переместили в хранилище Банка Франции. Как сообщает радиостанция RTL, эта мера будет действовать до тех пор, пока не будет подтвержден надлежащий уровень безопасности музея после кражи, которая произошла на прошлой неделе в Галерее Аполлона.

По данным источников, среди перевезенных ценностей — несколько королевских регалий из галереи, а также другие украшения из основной экспозиции.

Передача музейных предметов на хранение в Банк Франции считается исключительным случаем. Главный сейф банка, расположенный на 26-метровой глубине и обеспечивающий сохранность около 90 процентов золотого запаса страны, рассматривается как высоконадежное хранилище для уникальных предметов. Ранее там уже размещены записные книжки Леонардо да Винчи, стоимость которых оценивается более чем в 600 миллионов евро.

Напомним, ограбление Лувра произошло ранним утром 19 октября. Преступников до сих пор не нашли.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.