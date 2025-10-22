11:40
Общество

Более 50 тысяч саженцев закупит мэрия, чтобы высадить их весной в Бишкеке

Более 50 тысяч саженцев закупит мэрия, чтобы высадить их весной в Бишкеке. Об этом сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев, выступая на многостороннем диалоге «Борьба с транспортным загрязнением воздуха в Кыргызстане: к чистому воздуху в городах круглый год». 

Он напомнил, что ранее стартовала масштабная кампания по озеленению улиц, в ходе которой высадят около 10 тысяч саженцев, более 15 тысяч уже высажены.

По его словам, экосовет при муниципалитете считает такое количество недостаточным, поэтому принято решение закупить более 50 тысяч молодых деревьев. Эти саженцы будут высажены весной 2026 года.

В мэрии заверили, что теперь предпочтение отдается лиственным деревьям, и город следует рекомендациям специалистов.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348015/
