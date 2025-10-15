18:15
Общество

В Бишкеке высадят более 10 тысяч деревьев и кустарников

Фото мэрии. В Бишкеке высадят более 10 тысяч деревьев и кустарников

В Бишкеке началась подготовка к масштабной кампании по озеленению столицы. Как сообщили в мэрии, в рамках осеннего сезона высадки планируется посадить свыше 10 тысяч деревьев и кустарников.

Решение принято на заседании экологического совета города. Основное внимание уделят территориям школ, детских садов и прилегающих дворовых зон.

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» уже приступило к подготовке почвы: на участках роют посадочные лунки, проводят разметку и планирование схем озеленения.

Как отметили в муниципалитете, посадка саженцев стартует в ближайшие дни и станет частью комплексных мер по улучшению экологической ситуации и благоустройству городской среды.
