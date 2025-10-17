10:52
Общество

Онлайн или офлайн? В школах Бишкека возникла путаница из-за занятий

В школах Бишкека сегодня возникла путаница из-за занятий — часть перешла на онлайн-формат, но в мэрии заявляют, что занятия проводят в обычном режиме.

По словам читателей 24.kg, в некоторых школах учителя заявили, что со следующей недели уроки будут проводить в обычном режиме, а сегодня «в любом случае онлайн». Задания педагоги присылают через WhatsApp.

Однако вице-мэр Виктория Мозгачева сообщила 24.kg, что школы работают в офлайн-режиме.

Напомним, 16 октября в мессенджерах распространили видео, на котором мужчина угрожал физической расправой над учащимися столичных школ. Милиция установила его личность. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он находится в международном розыске за телефонный терроризм.

В мэрии сначала заявили, что 17 октября все муниципальные школы Бишкека переведут на онлайн-обучение. Однако около полуночи передумали. В муниципалитете отметили, что, по информации МВД, угрожающий расправой в видеороликах мужчина находится не в Кыргызстане. Все школы, указанные в списках, осмотрели, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявили.

«Сотрудники милиции продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность учащихся и педагогов. В связи с этим решили оставить муниципальные школы в офлайн-режиме», — отметили ранее в мэрии.
