В Бишкеке 18 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Баетова, Османкула, переулки Урожайный, Аламединский;

9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Улук-Мырза, Жениш, Ынтымак).

Памятные даты

Всемирный день конфет

Всемирный день конфет отмечают во многих странах.

В этот день организуют всевозможные акции, развлекательные мероприятия и конкурсы, в которых победители, конечно же, выигрывают шоколадные конфеты.

День галстука

Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

В социальных сетях праздник отмечается проведением разнообразных конкурсов, викторин, мастер-классов по завязыванию галстучных узлов.

Куда сходить

