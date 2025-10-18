В Бишкеке 18 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Баетова, Османкула, переулки Урожайный, Аламединский;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Улук-Мырза, Жениш, Ынтымак).
Памятные даты
Всемирный день конфет
Всемирный день конфет отмечают во многих странах.
В этот день организуют всевозможные акции, развлекательные мероприятия и конкурсы, в которых победители, конечно же, выигрывают шоколадные конфеты.
День галстука
Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.
В социальных сетях праздник отмечается проведением разнообразных конкурсов, викторин, мастер-классов по завязыванию галстучных узлов.
Куда сходить
