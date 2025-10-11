15:28
Общество

Азербайджан достроит пятизвездочный отель на озере Иссык-Куль в 2026 году

На побережье озера Иссык-Куль продолжается строительство современного пятизвездочного отеля азербайджанской стороной. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям.

По его данным, будущий пятизвездочный отель разместится на территории площадью 17,2 гектара. Семь этажей современного здания общей площадью 29,9 тысячи квадратных метров включат более 120 номеров различной категории. Для гостей будет предусмотрен широкий спектр услуг и развлечений, включая бассейн, хамам, бары, аквапарк, боулинг и футбольное поле, что обеспечит комфортные условия для отдыха и досуга.

Особое внимание в рамках проекта уделяется развитию местного кадрового потенциала. Планируется профессиональное обучение персонала в Азербайджане для внедрения международных стандартов обслуживания.

На текущем этапе строительства создано около 200 рабочих мест, что способствует социально-экономическому развитию региона и повышению занятости местного населения.

Уточняется, что азербайджанская сторона намерена завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию к концу второго квартала следующего года. Новый отельный комплекс станет современным центром отдыха и туризма, способствующим привлечению туристов и дальнейшему укреплению инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики.

Напомним, в январе 2024-го президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между кабинетом министров и правительством Азербайджана о строительстве пятизвездочного отеля на берегу Иссык-Куля.
