Набережный парк планируют организовать в Караколе

Управление муниципальным имуществом Каракола объявило тендер на разработку проектно-сметной документации набережного парка вдоль реки Каракол.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 3 миллиона 855,1 тысячи сомов.

Поставщики могут подавать свои предложения до 14 октября.

Ранее пресс-служба главы государства сообщала о планах по развитию Каракола Иссык-Кульской области. По словам чиновников, протяженность набережного парка составит 2 километра. Здесь создадут комфортные условия для пешеходов, велосипедистов и любителей активного отдыха.