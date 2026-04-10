На капельное орошение в Чуйской области выделяют 12 миллионов сомов

Московское районное управление водного хозяйства объявило тендер на установку и приобретение системы капельного орошения для полива кукурузы на площади 30 гектаров. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 12 миллионов 105 тысяч сомов.

Работы в Московском районе должны быть выполнены до конца мая 2026 года. Предложения поставщиков принимаются до 24 апреля.

В начале года Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предупредило о возможном дефиците оросительной воды в вегетационный период 2026-го.

Чиновники посоветовали применять водосберегающие технологии — капельное и дождевальное орошение, выращивать сельскохозяйственные культуры с низкой потребностью в воде, а также использовать засухоустойчивые сорта семян.