Садыр Жапаров ознакомился с планами развития Каракола

Президент Садыр Жапаров 8 августа ознакомился с планами по развитию Каракола (Иссык-Кульская область). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Мэр города Каныбек Адиев сообщил Садыру Жапарову, что вдоль реки Каракол планируется строительство набережного парка протяженностью 2 километра. Здесь создадут комфортные условия для пешеходов, велосипедистов и любителей активного отдыха.

Также в планах благоустройство аллеи по улице Масалиева с озеленением, установкой современного освещения и созданием коммерческих зон. Для повышения экологичности города модернизируют ирригационную систему.

В сфере транспорта намечены закупка электробусов и установка зарядной инфраструктуры. Отдельное внимание уделено культуре: создадут историко-культурный квартал при краеведческом музее и отреставрируют здание бывшего облуправления статистики, открыв в нем музейное пространство.

Кроме того, в Караколе построят современный спортивный комплекс на 5 тысяч мест с залами для разных видов спорта, бассейном и гостиницей.

Президент подчеркнул, что реализация проектов должна улучшить качество жизни горожан и повысить туристическую привлекательность региона. Он поручил составить детальную смету расходов по каждому проекту и обеспечить целевое использование.