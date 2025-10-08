В Манасе демонтировали незаконные постройки

В Манасе снесли незаконные строения, выявленные в ходе проверки регионального управления Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что осмотр проводился после обращения жителей кондоминиума № 35 и охватил территории вокруг домов на улицах Пушкина, 136 и Жамбыла, 83.
В Минстрое подчеркнули, что по поручению главы ведомства Нурдана Орунтаева в республике продолжается строгий контроль за законностью и качеством строительства.