23:11
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Общество

В Манасе демонтировали незаконные постройки

В Манасе снесли незаконные строения, выявленные в ходе проверки регионального управления Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что осмотр проводился после обращения жителей кондоминиума № 35 и охватил территории вокруг домов на улицах Пушкина, 136 и Жамбыла, 83.

Ревизия показала, что ряд объектов возведен без разрешительных документов и используется для коммерческой деятельности. В результате три строения демонтированы по инициативе самих владельцев, а трое граждан оштрафованы на общую сумму 220 тысяч сомов.

В Минстрое подчеркнули, что по поручению главы ведомства Нурдана Орунтаева в республике продолжается строгий контроль за законностью и качеством строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346499/
просмотров: 1154
Версия для печати
Материалы по теме
В Манасе 40 улицам хотят присвоить имена соратников героя эпоса
Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Садыр Жапаров подписал закон о переименовании Джалал-Абада в город Манас
Парламент одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас
Комитет ЖК сразу в трех чтениях поддержал переименование Джалал-Абада в Манас
Законопроект о переименовании Джалал-Абада вынесен на общественное обсуждение
Джалал-Абад станет Манасом: общество и эксперты о переименовании
Акция донорства. Сотрудники аэропорта «Манас» сдали около 30 литров крови
Комплекс «Манас Ордо» в Таласе закрыли для посещений из-за реконструкции
Скульптор Тамила Маматова извинилась за высказывания об иллюстрации Герцена
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
23:10
III Игры СНГ. Сборная Кыргызстана заняла шестое место в медальном зачете III Игры СНГ. Сборная Кыргызстана заняла шестое место в...
22:48
В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу Аменхотепа III
22:40
Данияр Амангельдиев и спецпосланник ЕС обсудили санкционную повестку
22:26
Кабмин КР проверит, сколько денег потратили на строительство соцобъектов и дорог
22:05
СМИ: Запрет на доставку нехаляльных продуктов не дойдет до мигрантов