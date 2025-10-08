18:27
В премии «Евразия» участвуют представители 27 стран мира

Номинантами первой в истории Международной премии «Евразия» стали более 3 тысяч 700 человек из 27 стран мира. Премия учреждена автономной некоммерческой организацией АНО «Евразия» в партнерстве с Россотрудничеством. Об этом сообщили организаторы.

Цель премии — поддержать тех, кто вдохновляет и служит примером для общества, а также своим трудом укрепляет межкультурные связи на евразийском пространстве, сохраняет традиционные ценности и историческую память, помогает преодолевать информационные барьеры между государствами.

Среди стран-номинантов, помимо государств Евразии, оказались Италия, Испания, Иордания, Индия, Гана, Афганистан, Непал. Наибольшее количество заявок получено из России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Армении. 

«Премия «Евразия» вызвала невероятный отклик во всем мире. Мы проводим ее впервые. Это не просто вручение награды и премии, мы благодарим наших участников за вклад в народную дипломатию, за ежедневное отстаивание традиционных ценностей и исторической правды, за помощь тем, кто нуждается в поддержке, добрые дела, которые вдохновят еще тысячи других людей. А для участников наша премия — это дополнительный сигнал, что они важны для этого мира и их дела нужны. Сейчас начался этап международного голосования, который определит победителей, но я считаю, что все участники — настоящие герои нашего времени, меняющие мир к лучшему, и они достойны, чтобы о них узнал весь мир», — сказала депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Призовой фонд премии составляет 25 миллионов рублей. Она вручается в 15 основных и специальных номинациях, охватывающих образование, культуру, медиа, лидерство, поддержку русского языка и другие сферы. 

«Россия всегда была страной, которая через образование, культуру и гуманитарное сотрудничество помогала другим становиться сильнее. Премия сегодня выполняет важнейшую задачу — сделать народную дипломатию мощным инструментом укрепления межгосударственной дружбы», — отметил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

С 6 октября начался важнейший этап международного голосования. Каждый желающий может на сайте премии отдать по одному голосу тем проектам, организациям или личностям, которые, по его мнению, достойны победы. Голосование продлится до 19 октября. 

29 октября в Национальном центре «Россия» в Москве состоится торжественная церемония вручения премии и награждения лауреатов. Победители получат статуэтку, денежный приз, сертификаты и подарки от партнеров, а также экспертное сопровождение проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346482/
