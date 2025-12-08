«Евразия Кыргызстан» заключила меморандумы с тремя ведущими вузами

Региональный офис «Евразия Кыргызстан» подписал меморандумы о сотрудничестве с тремя крупнейшими образовательными учреждениями страны:

Кыргызским экономическим университетом (КЭУ) имени М.Рыскулбекова;

Международным университетом Кыргызстана (МУК);

Кыргызским национальным университетом культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой.

Об этом сообщили представители сторон.

Соглашения направлены на развитие долгосрочного партнерства между «Евразия Кыргызстан» и высшими учебными заведениями, а также на расширение возможностей для студентов, преподавателей и молодых специалистов.







В рамках сотрудничества планируются реализация совместных образовательных и культурных проектов, тренинги, лекции и практические мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций молодежи.

«Мы рады началу сотрудничества с ведущими вузами страны. Уверены, что совместные проекты принесут значимые результаты и станут вкладом в развитие образования и социально-культурной сферы республики», — отметила директор регионального офиса «Евразия Кыргызстан» Кымбат Урумкулова.

Кроме того, стороны выразили готовность и дальше укреплять партнерские отношения, развивать академическую мобильность, поддерживать инициативы молодых специалистов и создавать новые площадки для профессионального роста.