13:25
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

Более 600 молодых журналистов и блогеров прошли обучение в медиашколе «Евразия»

В Бишкеке завершилась трехдневная медиашкола «Евразия», которая собрала более 600 студентов, молодых журналистов и начинающих блогеров и стала одной из крупнейших медиаплощадок в регионе. Об этом сообщили организаторы.

Проект, направленный на развитие профессиональных навыков и укрепление этических стандартов, проходил на площадках Бишкекского государственного университета (БГУ) имени Кусеина Карасаева и Евразийского центра русского языка и культуры.

Спикеры, включая медиаэксперта Кубана Абдымена и российского журналиста Евгения Попова, рассказали о современных трендах медиарынка, цифровой трансформации и профессиональной этике. Директор регионального офиса «Евразия Кыргызстан» Кымбат Урумкулова подчеркнула, что школа является площадкой для обмена опытом, установления связей и развития ценностей открытости и ответственности.

Программа включала мастер-классы по мобилографии, визуальной культуре, этике журналистики и созданию цифрового контента. В финальный день популярные блогеры Аскат Осмонов, Эрик Абдыкалыков и Георгий Лобушкин поделились опытом развития личного бренда и работы с аудиторией.

Участники высоко оценили насыщенность программы, ее практическую направленность и возможность общения с ведущими экспертами индустрии из Кыргызстана и России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350282/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
АНО «Евразия» подарила КНУ мобильную образовательную лабораторию к юбилею
Школьники Чуйской области посетили парк семейного отдыха «Евразия»
В Бишкеке пройдет IX международный конкурс молодых исполнителей русского романса
«Евразия.Кыргызстан» и КНУ имени Жусупа Баласагына договорились о сотрудничестве
В премии «Евразия» участвуют представители 27 стран мира
Лидеры молодежи из Кыргызстана посетили Москву по проекту «Узнай Россию»
Третий социальный магазин «Евразия» открылся в Бишкеке
Форум «Время действовать» объединил студентов из семи областей Кыргызстана
«Евразия» запустила проект «Социальная корзина»: продукты станут доступнее
Минкультуры КР и «Евразия Кей Джи» подписали меморандум о сотрудничестве
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
12:57
Досрочные выборы. За подкуп избирателей будут сразу снимать с гонки Досрочные выборы. За подкуп избирателей будут сразу сни...
12:55
Досрочные выборы. Кому запрещено лайкать посты кандидатов в соцсетях
12:48
В Ошской области открыли пункты продажи угля по соццене — 6 сомов за килограмм
12:33
Без питьевой воды останется часть Бишкека
12:29
Кудрета Тайчабарова отправили в СИЗО-1 до 30 декабря по делу об ОПГ