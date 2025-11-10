Более 600 молодых журналистов и блогеров прошли обучение в медиашколе «Евразия»

В Бишкеке завершилась трехдневная медиашкола «Евразия», которая собрала более 600 студентов, молодых журналистов и начинающих блогеров и стала одной из крупнейших медиаплощадок в регионе. Об этом сообщили организаторы.

Проект, направленный на развитие профессиональных навыков и укрепление этических стандартов, проходил на площадках Бишкекского государственного университета (БГУ) имени Кусеина Карасаева и Евразийского центра русского языка и культуры.

Спикеры, включая медиаэксперта Кубана Абдымена и российского журналиста Евгения Попова, рассказали о современных трендах медиарынка, цифровой трансформации и профессиональной этике. Директор регионального офиса «Евразия Кыргызстан» Кымбат Урумкулова подчеркнула, что школа является площадкой для обмена опытом, установления связей и развития ценностей открытости и ответственности.

Программа включала мастер-классы по мобилографии, визуальной культуре, этике журналистики и созданию цифрового контента. В финальный день популярные блогеры Аскат Осмонов, Эрик Абдыкалыков и Георгий Лобушкин поделились опытом развития личного бренда и работы с аудиторией.

Участники высоко оценили насыщенность программы, ее практическую направленность и возможность общения с ведущими экспертами индустрии из Кыргызстана и России.