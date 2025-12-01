Медиашкола «Евразия» в городе Ош собрала более 60 молодых специалистов

В Оше завершилась двухдневная Медиашкола «Евразия», собравшая более 60 студентов, молодых журналистов и начинающих блогеров. Проект стал одной из крупнейших образовательных медиаплощадок региона. Об этом сообщили организаторы Медиашколы.
Открытие школы прошло на площадке Ошского государственного университета (ОшГУ). Перед участниками выступили медиаэксперт Кубан Абдымен, международный журналист Турал Керимов, эксперт по искусственному интеллекту Чынгыз Дамирбеков, популярный подкастер Канат Камчыбеков и журналист-расследователь Мунарбек Имаров.
В первый день занятия были посвящены журналистике, использованию искусственного интеллекта (ИИ) в медиа, журналистским расследованиям, фактчекингу и созданию подкастов. Спикеры обсудили, как меняется роль журналиста в условиях цифровизации, какие инструменты ИИ помогают в подготовке материалов, как выстраивать структуру расследования и проверять информацию. Участники также получили практические методики по созданию и продвижению подкастов.
Во второй день обучение продолжилось под руководством международного журналиста Турала Керимова. Были обсуждены стандарты международной журналистики, тенденции развития современного медиапространства и ключевые аспекты визуальной культуры. Эксперт уделил внимание необходимости адаптации журналистов к глобальным изменениям и сохранению высоких этических стандартов. Участники разобрали реальные кейсы и получили рекомендации по созданию качественного мультимедийного контента.