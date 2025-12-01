Медиашкола «Евразия» в городе Ош собрала более 60 молодых специалистов

В Оше завершилась двухдневная Медиашкола «Евразия», собравшая более 60 студентов, молодых журналистов и начинающих блогеров. Проект стал одной из крупнейших образовательных медиаплощадок региона. Об этом сообщили организаторы Медиашколы.

Открытие школы прошло на площадке Ошского государственного университета (ОшГУ). Перед участниками выступили медиаэксперт Кубан Абдымен, международный журналист Турал Керимов, эксперт по искусственному интеллекту Чынгыз Дамирбеков, популярный подкастер Канат Камчыбеков и журналист-расследователь Мунарбек Имаров.