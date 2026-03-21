В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз

Мэрия Бишкека и муниципальная администрация по Октябрьскому административному району совместно с автономной некоммерческой организацией «Евразия» провели праздничное мероприятие, посвященное Ноорузу. Праздник состоялся в парке «Ынтымак-2». По традиции торжественная программа началась с национального обряда «Алас» — окуривания арчой. Ритуал провела почетная гостья Умай эне (Мать земли) в белом элечеке. Она благословила кыргызстанцев, пожелав им здоровья, счастья, благополучия и богатого урожая в этом году.

Официальную часть мероприятия открыл глава акимиата Октябрьского района Жаныбек Орозалиев, подчеркнув значимость сохранения национальных традиций и укрепления общественного единства.

«Нооруз — это символ обновления природы, материнства и счастливой жизни. Этот праздник стал общенациональным и олицетворяет единство и возрождение», — отметил он.

Как подчеркнул заместитель директора регионального офиса «Евразия Кыргызстан» Ренат Айтымбетов, совместное празднование Нооруза стало символом устойчивого партнерства.

«От всей души поздравляем вас с великим и светлым праздником весны и обновления — Ноорузом! Уже второй год подряд мы совместно отмечаем этот знаменательный день, что свидетельствует о крепкой дружбе и взаимном уважении. Такие мероприятия объединяют людей, укрепляют связи и создают атмосферу единства. Уверен, что эта добрая традиция будет продолжена и в дальнейшем, способствуя сплоченности общества. Желаем всем счастья, радости и благополучия!» — сказал он.

Праздничная атмосфера царила на всей территории парка «Ынтымак-2». Для гостей были установлены тематические юрты: юрты «Евразии», «Дружбы народов» и юрта ремесленников. В юрте «Евразии» посетители могли ознакомиться с деятельностью организации — посмотреть и послушать о главных мероприятиях и проектах, запущенных АНО «Евразия» в Кыргызстане.

В юрте «Дружбы народов» были представлены культурные выступления — песни и танцы народов Евразии, отражающие богатство и многообразие традиций и культур. В юрте ремесленников гости могли не только познакомиться с изделиями народного творчества и мастерством местных умельцев, но и попробовать себя в роли ремесленника, приняв участие в мастер-классах и изготовлении изделий своими руками.

Праздник также посетили почетные гости, среди которых заместитель мэра Азамат Кадыров, руководитель Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев, депутаты Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, Дастан Бекешев, вице-спикер Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов, а также представители КРСУ.

Особое место в праздновании заняло традиционное блюдо сумолок — символ изобилия и возрождения природы. Его готовят накануне праздника Нооруз, и процесс приготовления занимает целые сутки. Это блюдо готовится из пророщенной пшеницы с добавлением муки и масла. Волонтеры «Евразии» угощали сумолоком всех гостей праздника, раздавая его каждому желающему.

Праздничная программа была насыщенной и включала концерт с участием популярных ансамблей и творческих коллективов. Кроме того, для маленьких гостей на территории парка были организованы мастер-классы по рисованию, где дети могли проявить свою фантазию и создать яркие рисунки на тему праздника Нооруз.

Также для гостей были организованы состязания по национальным видам спорта, включая перетягивание каната, борьбу на поясах, прыжки в мешках и метание камней на дальность.

Мероприятие прошло в атмосфере дружбы, единства и уважения к национальным традициям, объединив жителей и гостей столицы.