Первый Евразийский центр русского языка и культуры открылся в Бишкеке

В Бишкеке 23 ноября открылся первый Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии. Площадка ориентирована на развитие и популяризацию русского языка, а также на укрепление добрососедских отношений между Россией и Кыргызстаном путем развития международных программ, подготовки педагогов и реализации комплексных гуманитарных проектов.

Центр открыт автономной некоммерческой организацией «Евразия» и представляет собой доступное пространство, где каждый член семьи может найти для себя подходящее занятие: от чтения русской литературы до творческих мастер-классов. На культурно-образовательную площадку могут приходить как дети от пяти лет, так и взрослые.

Самому старшему посетителю центра 75 лет, он ходит на семейную арт-терапию. Здание площадки находится в самом центре столицы — на бульваре Эркиндик — и занимает площадь 415 квадратных метров. Единовременно в центре могут заниматься до 200 человек. Все занятия проходят на бесплатной основе.

На площадке центра представлено несколько направлений: образовательные программы для детей и подростков, включая театральную и хореографическую студии, арт-практики, медиашколу «ПРОрусский», курсы цифровой культуры, программирования и проект «Нескучный русский». Форматы для взрослых: киноклубы, дискуссионные площадки, литературная гостиная с произведениями русских классиков. А для педагогов откроются школа профессионального роста и методический центр, где будут разработаны современные подходы к преподаванию русского языка и профильных предметов.

По случаю открытия центра в Бишкек прибыли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, начальник управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов, главный редактор российского телеканала «НТВ» Александра Кошарницкая.

На торжественном открытии центра депутат Госдумы РФ и председатель АНО «Евразия» Алена Аршинова процитировала слова писателя Чингиза Айтматова («Для меня русский язык не в меньшей степени родной, чем кыргызский, родной с детства, родной на всю жизнь»), отметив, что благодаря обоим народам русский и кыргызский языки развиваются вместе. А населяющие Евразийский континент люди вносят огромный вклад в развитие совместной культуры, науки, творчества и высшего образования.

Россия и Кыргызстан — двигатели Евразийского экономического союза, чье 10-летие мы отмечаем. Основой экономики являются культурное содружество, сотворчество и взаимодействие. А открытие подобного центра — важный вклад в развитие совместного партнерства. Алена Аршинова

По ее словам, достигнуты договоренности между организацией и Министерством просвещения КР о большом стратегическом сотрудничестве между школами республики и открывшимся Центром русского языка, культуры и инклюзии.

Замминистра образования КР Альберт Махметкулов рассказал о планах реализации большого количества проектов в сфере культуры между странами, а также назвал открытие центра своевременным и стратегическим шагом для образования и межнационального диалога.

«Площадка станет центром дополнительного образования и внешкольной работы не только для популяризации русского как языка межнационального общения, но и центром культурного обмена, где укрепляется евразийская солидарность и готовятся новые кадры», — сказал он.

В следующем году планируется открытие новых школ при финансовой поддержке правительства РФ.

Мария Захарова пообещала направить для центра книги от МИД страны про совместное настоящее России и Кыргызстана, о том, как люди вместе боролись за жизни других во время пандемии COVID-19, а также пособия по искусственному интеллекту и правильной работе с ним. Помимо этого, она пообещала проводить онлайн-встречи с посетителями центра и организовывать приезд интересных для кыргызстанцев личностей.

«Сейчас детям закладывается потрясающая возможность овладеть дополнительным языком, познакомиться с историей и культурой двух государств и раскрыть лучшие качества детей. Ведь, как говорил Сергей Михалков: «Сегодня дети — завтра страна», и какими они сейчас сформируются, такими и будут наши страны. Подобные центры должны ориентировать ребенка на развитие творческого потенциала и созидание», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Для людей с инвалидностью в центре предусмотрены все удобства, чтобы обучение проходило комфортно. Например, для незрячих и слабовидящих детей кабинеты оснащены тактильно-рельефным шрифтом и напольной разметкой, а санузлы оборудованы всем необходимым для пользователей инвалидных колясок.

По словам руководителя центра Данияра Абдуазизова, команда преподавателей собиралась из высококлассных педагогов. Например, практикующий психолог ведет направления арт-терапии для детей и взрослых, а также проводит психологические консультации для родителей. Уже сформирована группа игры в шахматы, где преподает кандидат в мастера спорта, который имеет награды и занимается шахматами с девяти лет.

Подобные центры планируется создать и в других регионах республики. Следующим городом, где откроется похожая образовательно-культурная площадка, станет Нарын.