Журналисты и блогеры Кыргызстана посетили Москву по проекту «Узнай Россию»

Ведущие журналисты и блогеры из разных регионов Кыргызстана приняли участие в международном просветительском проекте «Узнай Россию», который создала АНО «Евразия». Об этом сообщили организаторы проекта.

Медиаспециалисты из Бишкека и регионов провели два насыщенных дня в Москве, знакомясь с историей, культурой и современными реалиями Российской Федерации. Проект стал мощным импульсом для укрепления гуманитарных связей и расширения международного медийного диалога.

Программа визита включала обзорную экскурсию по историческому центру столицы и посещение Музея Победы, где гости ознакомились с экспозицией «Подвиг народа».

Особый интерес вызвало погружение в мир современного российского телевидения: журналисты и блогеры посетили новый телецентр «Останкино» и федеральный канал «НТВ», где увидели процесс создания новостей и развлекательных программ.

Ярким финальным аккордом стало участие в праздничном благотворительном концерте «Ода матери» в Государственном Кремлевском дворце.

По итогам поездки участники из КР единогласно отметили насыщенность и глубину программы, высокую открытость принимающей стороны и особую ценность установленных профессиональных контактов. Тур стал новым важным этапом в укреплении стратегических двусторонних гуманитарных связей между Кыргызстаном и Россией.