Эксперты обсудили безопасность и суверенитет ЦА в рамках ОДКБ

В региональном офисе «Евразия Кыргызстан» состоялась экспертная дискуссия «ОДКБ в Центральной Азии: безопасность, суверенитет, региональная устойчивость». В мероприятии приняли участие ведущие аналитики, эксперты, представители академических кругов и профильных организаций Кыргызстана и России, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщили организаторы дискуссии.

В ходе обсуждения детально рассмотрели ключевые вопросы коллективной безопасности, суверенитета государств Центральной Азии, а также растущие киберриски и информационные угрозы.

Участники проанализировали основные вызовы, отраженные в новой повестке ОДКБ, которые напрямую затрагивают интересы стран Центральной Азии. Особое внимание уделили трансграничным угрозам, включая нестабильность в сопредельных регионах и усиление экстремистских группировок. Эксперты отметили, что эти факторы требуют уточнения механизмов реагирования и укрепления системы коллективной безопасности.

Руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования АНО «Евразия» Семен Уралов, отметил, что вопросы безопасности давно перешли на уровень научно-технического и гуманитарно-сетевого противоборства.

Эксперты также обсудили, каким образом государства Центральной Азии могут сохранять стратегическую автономию в условиях усиливающегося внешнего давления и геополитической конкуренции. Подчеркивалась необходимость балансировать между интересами крупных международных игроков при сохранении независимости внешнеполитического курса.

Особое внимание уделили анализу возможностей ОДКБ по противодействию кибератакам, информационным операциям и другим видам цифрового давления. Была отмечена необходимость формирования комплексной системы реагирования на киберугрозы, включая развитие центров мониторинга, совершенствование законодательства и расширение международного сотрудничества. В рамках дискуссии также рассматривались стратегии цифрового суверенитета — от защиты критически важной инфраструктуры до повышения технологической независимости.

Дискуссия стала открытой площадкой для обмена экспертными оценками и обсуждения путей совершенствования механизмов коллективной безопасности в рамках ОДКБ. По итогам обсуждения сформирован комплекс предложений по развитию аналитического взаимодействия, расширению экспертных платформ и углублению диалога о безопасности.