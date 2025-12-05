13:50
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Эксперты обсудили безопасность и суверенитет ЦА в рамках ОДКБ

В региональном офисе «Евразия Кыргызстан» состоялась экспертная дискуссия «ОДКБ в Центральной Азии: безопасность, суверенитет, региональная устойчивость». В мероприятии приняли участие ведущие аналитики, эксперты, представители академических кругов и профильных организаций Кыргызстана и России, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщили организаторы дискуссии.

В ходе обсуждения детально рассмотрели ключевые вопросы коллективной безопасности, суверенитета государств Центральной Азии, а также растущие киберриски и информационные угрозы.

Участники проанализировали основные вызовы, отраженные в новой повестке ОДКБ, которые напрямую затрагивают интересы стран Центральной Азии. Особое внимание уделили трансграничным угрозам, включая нестабильность в сопредельных регионах и усиление экстремистских группировок. Эксперты отметили, что эти факторы требуют уточнения механизмов реагирования и укрепления системы коллективной безопасности.

Руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования АНО «Евразия» Семен Уралов, отметил, что вопросы безопасности давно перешли на уровень научно-технического и гуманитарно-сетевого противоборства.

Эксперты также обсудили, каким образом государства Центральной Азии могут сохранять стратегическую автономию в условиях усиливающегося внешнего давления и геополитической конкуренции. Подчеркивалась необходимость балансировать между интересами крупных международных игроков при сохранении независимости внешнеполитического курса.

Особое внимание уделили анализу возможностей ОДКБ по противодействию кибератакам, информационным операциям и другим видам цифрового давления. Была отмечена необходимость формирования комплексной системы реагирования на киберугрозы, включая развитие центров мониторинга, совершенствование законодательства и расширение международного сотрудничества. В рамках дискуссии также рассматривались стратегии цифрового суверенитета — от защиты критически важной инфраструктуры до повышения технологической независимости.

Дискуссия стала открытой площадкой для обмена экспертными оценками и обсуждения путей совершенствования механизмов коллективной безопасности в рамках ОДКБ. По итогам обсуждения сформирован комплекс предложений по развитию аналитического взаимодействия, расширению экспертных платформ и углублению диалога о безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353559/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Журналисты и блогеры Кыргызстана посетили Москву по проекту «Узнай Россию»
Медиашкола «Евразия» в городе Ош собрала более 60 молодых специалистов
Первый Евразийский центр русского языка и культуры открылся в Бишкеке
Евразийский центр русского языка и культуры откроется в Бишкеке
Более 600 молодых журналистов и блогеров прошли обучение в медиашколе «Евразия»
АНО «Евразия» подарила КНУ мобильную образовательную лабораторию к юбилею
Школьники Чуйской области посетили парк семейного отдыха «Евразия»
В Бишкеке пройдет IX международный конкурс молодых исполнителей русского романса
«Евразия.Кыргызстан» и КНУ имени Жусупа Баласагына договорились о сотрудничестве
В премии «Евразия» участвуют представители 27 стран мира
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
13:32
Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain...
13:30
Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ
13:23
Эксперты обсудили безопасность и суверенитет ЦА в рамках ОДКБ
13:11
Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана
13:11
FIAS разрешила самбистам РФ и Беларуси выступать под национальными флагами