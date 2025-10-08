16:52
Общество

Лидеры молодежи из Кыргызстана посетили Москву по проекту «Узнай Россию»

Лидеры молодежных организаций и активисты из семи областей Кыргызстана приняли участие в международном просветительском проекте «Узнай Россию», который реализует АНО «Евразия». Об этом сообщили организаторы проекта.

В рамках программы участники провели пять насыщенных дней в российской столице, знакомясь с культурой, историей и современными достижениями России.

Программа визита включала обзорную экскурсию по Москве с посещением Красной площади, делового центра «Москва-Сити», офиса платформы Добро.РФ, Музея Победы с экспозицией «Подвиг народа», а также театральной постановки «Девчата».

Кроме того, участники посетили обзорную интерактивную экскурсию по мультимедийному пространству Российских студенческих отрядов (РСО), где познакомились с деятельностью молодежных и общественных организаций, реализующих социально значимые инициативы. Для участников также организовали экскурсию по выставке в национальном центре «Россия», где они погрузились в мир новых технологий.

В рамках программы также прошли кулинарный мастер-класс, квиз «Узнай Россию» и брейншторм по реализации социальных проектов в Кыргызстане.

Особое внимание участники уделили встрече с председателем АНО «Евразия» и депутатом Государственной Думы Российской Федерации Аленой Аршиновой. В ходе встречи они обсудили вопросы сотрудничества и перспективы развития молодежных инициатив.

Как отметили участники, поездка позволила расширить кругозор, узнать больше о жизни в современной России и увидеть своими глазами ее научно-технический прогресс. По завершении программы всем участникам вручили сертификаты.

Особенность проекта «Узнай Россию» заключается в том, что он предлагает участникам не заочно, а лично познакомиться со страной, сформировать собственное мнение о ее развитии и возможностях. Такие инициативы народной дипломатии, по мнению организаторов, способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами Кыргызстана и России.
