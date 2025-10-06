В Бишкеке 6 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», 18, переулки Озерный, Кукурузный, отрезки улиц Карагачевой, Елебесова, Фирсова, 7-й микрорайон, 15/3;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Кызыл-Суу), улица Ахунбаева, 187А, отрезки улиц Ахунбаева, 27-28-я Линия, Джунусалиева, Айни, Руставели, 3-я линия, 2-я линия, Абдрахманова, Фрунзе;

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Бурана);

9.00-13.00 — жилмассив «Маданият» (улицы Эгинчиева, Темировская, Талды-Суйская, Буурдинская);

9.00-18.00 — микрорайон «Достук», 1/10, село Маевка;

12.45-14.45 — отрезки улиц Фучика, Кронштадской, 17(СМУ);

13.00-18.00 — жилмассив «Керемет» (улицы Месароша, Профсоюзная, Кайназаровой, Эркин Эл, Дыйкан);

15.00-18.00 — отрезок улицы Лумумбы (военная часть).

9.00-18.00 отключат горячую воду:

улицы Гоголя, 114, 116/2, 116, 116/1, 179, 191, 133 (медицинский центр); Михаила Фрунзе, 300, 423, 425, 429б (отель «Достук»); Жумабека, 64, 83, 79/1 (детский сад); Семашко, 5, 7, 9.

У кого намечается той

Авазов Курванбек

Родился 6 октября 1970 года. Заместитель председателя ГКНБ — директор Антитеррористического центра ГКНБ.

Памятные даты

Октябрьские события в Кыргызстане

Фото 24.kg. Митингующие пытаются прорваться на территорию «Белого дома»

В ночь на 6 октября 2020 года толпа митингующих взяла «Белый дом». В третий раз в Кыргызстане власть сменилась в результате насильственных действий.

В ту же ночь из исправительных колоний и СИЗО освободили многих политических заключенных, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его приближенных Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, экс-премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, а также Садыра Жапарова. Многие из них позже вернулись в места заключения, кто-то сбежал из страны, а последний стал главой государства.

Беспорядки и митинги длились почти 10 дней. В результате Сооронбай Жээнбеков под давлением сложил президентские полномочия. Власть перешла к Садыру Жапарову. Он сначала занял кресло премьер-министра, а позже стал главой Кыргызстана.

Всемирный день охраны мест обитаний

Фото Данияра Сатымбаева. Гора Ботвей, Иссык-Ата

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают День охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

Этот праздник учрежден в 1979-м в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.



Всемирный день охраны мест обитаний напоминает всему человечеству о том, что все мы являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.

Начал работу Instagram

«Инстаграм» (Instagrаm) — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее пользователям снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд социальных сетей.

Разработка приложения началась в Сан-Франциско, когда студенты Кевин Систром и Майкл Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. Instagrаm появился в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года.

Сейчас Instagram — одна из самых популярных соцсетей с миллиардом активных пользователей в месяц.



Люди, которые меняли мир

Родился государственный и общественный деятель Карике Абдраев

Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

При его непосредственном участии возрождались инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях. В частности, на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велись строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народно-хозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.

В 1985-м указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР назначен министром местной промышленности. Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, депутатом Верховного Совета СССР XI созыва.

Умер 10 октября 2009 года.

