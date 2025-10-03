17:30
Люди могут ошибиться, а автоматизированные урны нет — ЦИК

Начальник управления информационно-коммуникационных технологий ЦИК КР Аскар Акимбаев рассказал в эфире «Биринчи радио» о преимуществах автоматизированных урн подсчета голосов.

По его словам, подобное оборудование внедрено в республике в 2015 году и с тех пор модернизировалось.

Читайте по теме
Камчыбек Ташиев: За махинации на выборах наказание будет жестким. «Своих» нет

«Урны показали свою практичность и эффективность. В отличие от нас, людей, машины считают без эмоций, четко, по алгоритму. Если отметки в квадратике нет, то бюллетень не считается и отправляется в отсек для недействительных. Со стороны автоматических машин идет беспристрастный подсчет, и он является ориентиром для членов участковых комиссий. Людям свойственно ошибаться, а машинам — нет», — сказал Аскар Акимбаев.

Он отметил, что машинный подсчет является предварительным, а ручной считается итоговым.

«В автоматических урнах есть такой момент: если в двух квадратиках есть отметка, то бюллетень может быть отправлен в отсек для недействительных. Дело в том, что некоторые граждане ставят галочку неаккуратно и могут задеть верхний квадратик. Но таких случаев мизерное количество. Недействительным бюллетень также считается, если стоит две и более отметки, или когда отметка ставится и за кандидата, и против всех. На предстоящих выборах должна ставиться только одна галочка», — подчеркнул Аскар Акимбаев.

Он добавил: если избиратель поставил ошибочно две галочки, то такой бюллетень могут заменить в избирательной комиссии, но только один раз.

При этом составляется акт и испорченный бюллетень остается у членов избирательной комиссии. В урну он не опускается.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября 2025 года после самороспуска парламента. Выборы пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 депутатов, по три от каждого. При этом один из мандатов отдается женщинам. Кандидаты могут выдвигаться как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

По данным ЦИК КР, на 1 октября 2025 года в республике зарегистрировано 4 миллиона 287 тысяч избирателей. Их предварительные списки опубликуют на портале www.tizme.gov.kg 8 октября и вывесят на участках 14 октября. Проверить себя в них можно онлайн, по телефону 1255, через СМС на номер 119 или на участке.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
