Камчыбек Ташиев: За махинации на выборах наказание будет жестким. «Своих» нет

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал слухи о том, что перед выборами якобы заранее утверждены списки будущих депутатов, и некоторые кандидаты «получают бата» от влиятельных лиц. Интервью опубликовано в кыргызскоязычных СМИ.

«Не верьте этим разговорам. Да, когда-то такое было. Люди ходили за благословением к руководителям, но посмотрите, где они сейчас? Именно такая практика и привела к революциям и смене власти», — отметил Камчыбек Ташиев.

По его словам, в нынешней избирательной системе сделан акцент на прозрачность и цифровизацию, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора и исключить возможность кулуарных договоренностей.

«Я знаю, что и сейчас есть те, кто пытается прикрываться нашим именем, в том числе и среди близких людей. Но предупреждаю: любые махинации будут выявлены, наказание будет самым жестким. Если бы мы хотели провести «своих», мы бы просто оставили старую систему и ничего не меняли», — заявил глава ГКНБ.

Он добавил, что выборы должны пройти максимально чисто и справедливо, а основная задача власти — защитить интересы избирателей.