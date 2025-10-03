11:14
Общество

В городе Ош привели в порядок территорию вдоль каналов

В Оше продолжаются работы по благоустройству городской инфраструктуры. На нескольких улицах города очистили и укрепили каналы, а также облагородили прилегающие территории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее эти места находились в запущенном состоянии: тротуары были повреждены, рядом с жилыми и административными зданиями скапливались строительные отходы, отсутствовали безопасные ограждения.

Теперь вдоль арыков установили металлические перила, уложили новую плитку, убрали мусор. Для удобства горожан появились небольшие мостики для перехода.

В муниципалитете отмечают, что такие работы помогают сделать город чище и безопаснее, а для жителей — комфортнее. 
