Нехватка школ. Какие здания можно перепрофилировать, рассказали в Минстрое

Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства прокомментировало ситуацию с нехваткой школ и детских садов, напомнив о вариантах решения проблемы. Один из них это перепрофилирование помещений.

Отмечается, что для использования здания под частную школу или детский сад владелец должен обратиться в районное управление градостроительства и архитектуры. Это обязательное требование, поскольку такие объекты должны соответствовать строительным нормам, включающим наличие отдельных классов, игровых и рекреационных зон для детей, подчеркнули в Минстрое.

При перепланировке или перепрофилировании зданий требуется строгое соблюдение строительных и санитарных норм. Такие объекты находятся под особым контролем в целях безопасности детей.

Для перепрофилирования необходимо предоставить пакет документов, включающий:

  • технический паспорт здания;
  • госакт на земельный участок или свидетельство о собственности;
  • договор купли-продажи;
  • паспорт собственника объекта;
  • эскизный проект перепрофилирования (разработанный лицензированной организацией);
  • расчеты нагрузок по газу, воде и электроэнергии;
  • правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы.
