При строительстве новой школы в Баткене выявлены нарушения

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР провел проверку качества строительства объектов в Баткенской области.

В рамках мероприятия был осмотрен строящийся объект — новая школа имени Д. Жороева на 225 мест, расположенная в городе Раззаков Лейлекского района.

В ходе проверки было выявлено, что подрядная организация «Сапат Строй Курулуш» допустила ряд нарушений. В частности, не были сданы ключевые этапы строительства, подлежащие контролю, а также установлено несоблюдение требований техники безопасности.

По итогам проверки в отношении компании составлен акт и вынесено письменное предупреждение. Кроме того, на основании протокола на организацию наложен административный штраф.