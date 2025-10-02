Зима близко. Чиновники снова обсуждают улучшение качества воздуха в Бишкеке

В мэрии Бишкека состоялось совещание по вопросу реализации второго компонента проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызстане», финансируемого Всемирным банком. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, состоялась презентация компонентов и финансирования проекта, а также вопроса информационной кампании и работы с населением и СМИ.

Участники обсудили вопросы энергетики и перехода на чистые технологии, финансирование и условия кредитования.

Отмечается, что в рамках второго компонента предусмотрено предоставление льготных кредитов через коммерческие банки на приобретение экологичных систем отопления для населения и поставщиков оборудования в столице. Кредиты будут предоставлять на покупку тепловых насосов, солнечных водонагревателей, электрических котлов через ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Бакай Банк».

Поставлена задача усилить координацию между задействованными сторонами и обеспечить своевременную реализацию проекта в целях улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни населения Бишкека.