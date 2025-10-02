Иссык-Кульский музыкально-драматический театр представит два спектакля в Москве

На сцене Малого театра в Москве Иссык-Кульский областной музыкально-драматический театр имени Касымалы Жантошева в рамках программы «Большие гастроли» представит в октябре два спектакля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что зрители увидят спектакли «Ак кеме» и «Күн кармаган бала». Оба поставлены режиссером Уланмырзой Карыпбаевым.

«Этот творческий визит — историческое продолжение. В 1978 году именно на этой сцене Ошский театр с постановкой «Ак кеме» («Белый пароход») добился большого успеха», — говорится в сообщении.