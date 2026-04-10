Общество

Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова отправляется на гастроли

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова отправляется на гастроли. Об этом в Facebook сообщила заместитель директора театра Елена Смирнова.

По ее данным, 21-27 апреля жители и гости Новокузнецка (Россия) смогут насладиться яркими и запоминающимися спектаклями.

театра
Фото театра

«Коллектив из Бишкека привезет в Кемеровскую область программу, охватывающую самые разные жанры и рассчитанную на самую широкую аудиторию. Эти гастроли стали возможны благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Артисты из Кыргызстана выступят на сцене старейшего театра Кузбасса — Новокузнецкого драматического театра.
В афише гастролей представлены следующие спектакли: «Мастер и Маргарита», «Сказка о царе Салтане», «Вий», «Куклы», «Три сестры»», — говорится в сообщении.
