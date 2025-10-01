Ввести смертную казнь за преступления против жизни предлагают в КР

На едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики в разделе «Предложения граждан» появилась инициатива по внесению изменений в Уголовный кодекс — в части установления смертной казни за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В частности, предлагается установить смертную казнь за убийство, совершенное с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего, а также убийство, сопряженное с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера.

«Применение смертной казни возможно только после вступления приговора в законную силу и прохождения всех судебных инстанций. Ограничить применение смертной казни: не применять ее в отношении женщин и несовершеннолетних», — говорится на портале.

Читайте по теме Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД

По словам инициатора, участившиеся случаи чудовищных убийств и насилия над несовершеннолетними свидетельствуют о недостаточности существующих мер наказания. «Введение смертной казни в исключительных случаях будет способствовать защите общества, усилению профилактики подобных преступлений и укреплению принципа неотвратимости наказания», — говорится в сообщении.

Напомним, жительница Каракола, 2008 года рождения, пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина, 1984 года рождения, задержан в Бишкеке.

Пользователи соцсетей заметили, что вводить смертную казнь при несовершенной судебной системе и высоких коррупционных рисках не стоит.

А вы поддерживаете возврат смертной казни в КР? Да Нет Голосовать

Напомним, в Кыргызстане в 2007 году смертную казнь заменили пожизненным заключением.