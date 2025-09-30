17:16
Общество

Мэрия Оша показала видео «до» и «после» бывшего муниципального базара

Мэрия Оша опубликовала видеоролик, демонстрирующий, как выглядела территория старого муниципального центрального базара до сноса и как она выглядит сейчас — полностью очищенной от застроек. По ее информации, площадка бывшего рынка очищена от остатков конструкций и отходов, связанных с демонтажем и переносом торговых объектов.

На опубликованных кадрах видно, что прежняя территория была занята горой обломков частично разрушенных конструкций и бытового мусора. На момент съемки «после» — ровная площадка, без видимых следов разрушений.

В мэрии отметили, что очистка завершена полностью, и в ближайшее время начнется благоустройство территории.

Напомним, 14 июля прошлого года из-за проливных дождей река Ак-Буура вышла из берегов и затопила улицы Оша, в том числе центральный рынок. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, посетив место после стихии, потребовал перенести базар в безопасное место и демонтировать незаконные объекты вдоль реки.

В результате селей, произошедших в июле 2024-го, пострадали 1 тысяча 480 торговцев.
