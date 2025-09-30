Мэрия Оша показала видео «до» и «после» бывшего муниципального базара

Мэрия Оша опубликовала видеоролик, демонстрирующий, как выглядела территория старого муниципального центрального базара до сноса и как она выглядит сейчас — полностью очищенной от застроек. По ее информации, площадка бывшего рынка очищена от остатков конструкций и отходов, связанных с демонтажем и переносом торговых объектов.
На опубликованных кадрах видно, что прежняя территория была занята горой обломков частично разрушенных конструкций и бытового мусора. На момент съемки «после» — ровная площадка, без видимых следов разрушений.
В мэрии отметили, что очистка завершена полностью, и в ближайшее время начнется благоустройство территории.
В результате селей, произошедших в июле 2024-го, пострадали 1 тысяча 480 торговцев.