Общество

В городе Ош снесут старый базар: на его месте появится зеленая зона

В Оше началась очистка территории бывшего старого базара, располагавшегося на берегу реки Ак-Бууры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, участок планируют преобразовать в современное общественное пространство.

Мэр южной столицы Жанарбек Акаев ознакомился с ходом работ и отметил, что в будущем территория должна стать туристически привлекательной и превратиться в одну из исторических точек притяжения.

Согласно проекту, на месте бывшего базара создадут зеленую зону, обустроят пешеходные тротуары, а также проложат велодорожку.

В муниципалитете подчеркнули, что реализация проекта направлена на улучшение городской среды и развитие туристического потенциала Оша.
