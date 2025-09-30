ГКНБ вернул государству участок и имущественный комплекс в Балыкчи

В Балыкчи государству возвращен земельный участок и имущественный комплекс площадью 1,8 гектара. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, ранее объект находился в ведении ГАО ПАТП «Балыкчи-Жургунчу». Проверка, проведенная госкомитетом, установила факт незаконного получения частными лицами Государственного акта о праве собственности (так называемой красной книги) на земельный участок со зданиями и складами.

Участок площадью 1,8 гектара передан частным лицам Иссык-Кульским областным фондом госимущества методом прямой продажи. В ГКНБ отметили, что сделка проведена с нарушением законодательства.

По итогам следственно-оперативных мероприятий объект возвращен в государственную собственность и передан на баланс мэрии Балыкчи.