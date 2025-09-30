20:24
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Общество

ГКНБ вернул государству участок и имущественный комплекс в Балыкчи

В Балыкчи государству возвращен земельный участок и имущественный комплекс площадью 1,8 гектара. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, ранее объект находился в ведении ГАО ПАТП «Балыкчи-Жургунчу». Проверка, проведенная госкомитетом, установила факт незаконного получения частными лицами Государственного акта о праве собственности (так называемой красной книги) на земельный участок со зданиями и складами.

Участок площадью 1,8 гектара передан частным лицам Иссык-Кульским областным фондом госимущества методом прямой продажи. В ГКНБ отметили, что сделка проведена с нарушением законодательства.

По итогам следственно-оперативных мероприятий объект возвращен в государственную собственность и передан на баланс мэрии Балыкчи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345460/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
В госсобственность вернули участок с железнодорожными путями
Кабмин ликвидирует государственное предприятие «Кыргызское взморье»
Государству возвращен участок, на котором находился планетарий
В 2024 году в КР в госсобственность вернули объекты на более 15 миллиардов сомов
Житель Джети-Огуза добровольно вернул государству 14 гектаров земли
Государству добровольно вернули здание — памятник истории и культуры КР
В Таласской области возвращено в муниципальную собственность здание школы
Детсад в Бишкеке, где можно снимать фильмы ужасов
ГКНБ вернул в госсобственность ряд социальных объектов в Ак-Суйском районе
ГКНБ: Государству возвращены 20 гектаров земли пансионата «Бермет»
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
30 сентября, вторник
20:22
Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время Олимпиады Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревател...
20:04
Евразийский межправсовет в Минске. Подписан ряд документов
19:48
ГКНБ вернул государству участок и имущественный комплекс в Балыкчи
19:43
В международный аэропорт «Манас» разрешат входить только пассажирам
19:26
Часть мозаики под мостом на Молодой Гвардии в Бишкеке демонтирована