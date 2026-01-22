13:37
Происшествия

ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали

Государственный комитет национальной безопасности выявил факты незаконной передачи в частную собственность и долгосрочную аренду ряда объектов, расположенных на территории медицинских учреждений Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 32 административных здания и 5 земельных участков на территориях Джалал-Абадской областной клинической больницы в городе Манасе, больниц Базар-Коргона и Кочкор-Аты незаконно отчуждены и использовались в коммерческих целях. На их базе работали частные медцентры, аптечные пункты, торговые объекты и точки быстрого питания.

ГКНБ отмечает, что, согласно Указу президента № 37 от 16 февраля 1995 года, объекты социальной инфраструктуры не подлежат приватизации. Кроме того, в соответствии со статьей 44 Земельного кодекса здания и сооружения являются неотделимыми от права на земельный участок, закрепленного за ними.

Следствие установило: в период незаконного использования объектов арендные платежи умышленно занижались, что привело к значительным финансовым потерям для государства. После возвращения имущества в госсобственность условия аренды пересмотрены, поступления в бюджет увеличились в разы.

Все незаконно отчужденные здания и земельные участки возвращены государству. Расследование продолжается.
