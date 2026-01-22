ГКНБ вернул государству 11 гектаров Карагачевой рощи

Госкомитет национальной безопасности сообщил о возврате государству очередного незаконно приватизированного актива — крупного земельного участка Национальной академии наук.

По данным спецслужб, в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 336 «Коррупция» УК КР, государству возвращен участок площадью 11,2 гектара, ранее распроданный по частям частным лицам.

Установлено, что еще в 1997 году постановлением мэрии Бишкека № 107 северная часть Карагачевой рощи передана Институту леса и ореховодства НАН КР для научных исследований. Однако институт так и не зарегистрировал землю в органах госрегистрации, чем и воспользовались отдельные должностные лица — участок раздроблен и распродан в частные руки.

После всех необходимых регистрационных процедур земля возвращена на баланс государства.

ГКНБ подчеркивает, что работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается. В рамках дела проводятся следственные мероприятия, направленные на возвращение других объектов НАН КР, приватизированных с нарушениями.