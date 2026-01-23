Прокуратура вернула государству 197 гектаров незаконно приватизированных земель

Прокуратура Тонского района выявила крупные нарушения в сфере распределения земель сельскохозяйственного назначения.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе проверки установлено, что Улахолский, Ак-Терекский, Мамбетовский и ранее Тонский (ныне Кун-Чыгыш) айыл окмоту в 2007-2008 годах незаконно передали в частную собственность участки общей площадью 196,83 гектара.

Земли выведены из госфонда без законных оснований и использовались как частная собственность в течение многих лет. В результате принятых прокурорских мер участки рыночной стоимостью 112 миллионов сомов возвращены в собственность государства.

Прокуратура отмечает, что работа по выявлению и пресечению незаконного отчуждения земель продолжается.