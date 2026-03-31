Пансионат и 3 гектара земли на Иссык-Куле вернули государству

Прокуратура Тюпского района Иссык-Кульской области выявила факт незаконной передачи в частную собственность объектов социальной инфраструктуры.

По данным надзорного органа, в 1998 году комплекс столовой пансионата, принадлежавший Тюпскому государственному специализированному хозяйству, а также земельный участок площадью 3 гектара, расположенные на территории Иссык-Кульского айыл аймака переданы частным лицам с нарушением требований законодательства.

Фото генпрокуратуры

В результате принятых мер прокурорского реагирования указанные объекты общей стоимостью 70 миллионов 300 тысяч сомов возвращены в государственную собственность.

В прокуратуре напомнили, что объекты социального назначения не подлежат приватизации и должны использоваться исключительно по целевому назначению. В случае их незаконного отчуждения они подлежат возврату государству в установленном порядке.

Отмечается, что надзор за соблюдением земельного законодательства и возврат незаконно переданных объектов ведется на системной основе.