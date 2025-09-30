Федеральное управление автотранспорта США (FMCSA) объявило о введении нового экстренного правила, которое ужесточает требования к получению коммерческих водительских прав (CDL) для иностранцев. Об этом на своей странице написал иммиграционный юрист Манас Муратбеков.

Теперь работать на траках смогут только граждане США, держатели грин-карты, а также обладатели виз H-2A, H-2B и E-2. Для остальных категорий иммигрантов доступ к правам CDL будет закрыт.

По данным управления, новые ограничения затронут около 200 тысяч иммигрантов, которые уже имеют права, и порядка 20 тысяч водителей с учебными разрешениями.

Как отметил юрист, поводом для нововведения стали выявленные нарушения при выдаче лицензий иностранцам, а также ряд серьезных аварий с участием большегрузов под управлением водителей-иммигрантов.

Федеральное управление безопасности автотранспорта США подчеркивает, что действующее разрешение на работу (EAD) отныне не будет достаточным для получения водительских прав CDL. Иностранцам придется пройти федеральную проверку и подтвердить законность своего пребывания в США.

В ведомстве отмечают, что разрешение на работу подтверждает право на трудоустройство в стране, но не является доказательством легального иммиграционного статуса.

Для получения СDL недостаточно будет предъявить только ЕАD – действующее разрешение на работу, нужно еще пройти федеральную проверку, чтобы подтвердить свой законный статус в США.

Новые правила могут серьезно повлиять на отрасль грузоперевозок, где значительную часть рабочих мест занимают именно иммигранты.

Манас Муратбеков рекомендует водителям траков заранее проверить документы, чтобы избежать проблем с законом.