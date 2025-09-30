11:00
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан пригласил Беларусь принять участие во Всемирных играх кочевников

Кыргызстан пригласил представителей Беларуси принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в стране в 2026 году. Об этом журналистам сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Он отметил, что сотрудничество в гуманитарной сфере между странами заметно оживилось.

«С нетерпением ждем участия национальной делегации Республики Беларусь в VI Всемирных играх кочевников, запланированных на сентябрь следующего года. Это не только спортивное, но и культурное событие мирового масштаба, уникальная возможность показать силу традиций и современную динамику наших государств», — сказал Адылбек Касымалиев.

Примерами культурно-гуманитарного сотрудничества названы Дни культуры КР в Беларуси и выступление артистов на международном фестивале «Славянский базар в Витебске».

«Нас искренне радует неизменный интерес белорусской аудитории к творчеству великого гуманиста, кыргызского и советского писателя Чингиза Айтматова. Его идеи о достоинстве человека и ответственности общества сегодня звучат особенно актуально. Мы также придаем большое значение совместным мероприятиям в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Память о подвиге наших народов — прочный фундамент взаимного уважения и доверия», — добавил глава кабмина.

Еще одно перспективное направление — туризм. Белорусам предлагают открыть для себя горы и озера Кыргызстана, маршруты для экотуризма и спортивного отдыха. «В свою очередь мы готовы продвигать белорусские туристические возможности», — отметил Адылбек Касымалиев.

Также он видит значительные резервы в межрегиональном сотрудничестве, расширении побратимских связей.

Напомним, VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке. Сами Игры и закрытие мероприятия проведут в Иссык-Кульской области. Ожидается прибытие гостей из 89 стран.

Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Туда входят игры исторически кочевых народов Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345362/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в Кыргызстане
Венгрия примет участие во Всемирных играх кочевников
ВИК-2024. Кыргызстанские спортсмены пожаловались депутату на Минкультуры
Россия рассматривает вариант проведения Всемирных игр кочевников
Наших там не было. КНБ Казахстана о стычке в финале по кокпару
VI Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Кыргызстане
V Всемирные игры кочевников. Садыр Жапаров вылетел в Астану: состав делегации
Игры кочевников. Команда Кыргызстана поедет на соревнования со своим сеном
Всемирные игры кочевников. Президент Казахстана ознакомился с ходом подготовки
VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Бизнес
Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и&nbsp;стран Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
30 сентября, вторник
10:55
Мэрия города Ош пересаживается на электромобили Мэрия города Ош пересаживается на электромобили
10:46
Кыргызстан пригласил Беларусь принять участие во Всемирных играх кочевников
10:42
В США ограничили выдачу прав для мигрантов — водителей грузовиков
10:31
В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет
10:30
На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан