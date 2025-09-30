Кыргызстан пригласил Беларусь принять участие во Всемирных играх кочевников

Кыргызстан пригласил представителей Беларуси принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в стране в 2026 году. Об этом журналистам сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Фото иллюстративное

Он отметил, что сотрудничество в гуманитарной сфере между странами заметно оживилось.

«С нетерпением ждем участия национальной делегации Республики Беларусь в VI Всемирных играх кочевников, запланированных на сентябрь следующего года. Это не только спортивное, но и культурное событие мирового масштаба, уникальная возможность показать силу традиций и современную динамику наших государств», — сказал Адылбек Касымалиев.

Примерами культурно-гуманитарного сотрудничества названы Дни культуры КР в Беларуси и выступление артистов на международном фестивале «Славянский базар в Витебске».

«Нас искренне радует неизменный интерес белорусской аудитории к творчеству великого гуманиста, кыргызского и советского писателя Чингиза Айтматова. Его идеи о достоинстве человека и ответственности общества сегодня звучат особенно актуально. Мы также придаем большое значение совместным мероприятиям в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Память о подвиге наших народов — прочный фундамент взаимного уважения и доверия», — добавил глава кабмина.

Еще одно перспективное направление — туризм. Белорусам предлагают открыть для себя горы и озера Кыргызстана, маршруты для экотуризма и спортивного отдыха. «В свою очередь мы готовы продвигать белорусские туристические возможности», — отметил Адылбек Касымалиев.

Также он видит значительные резервы в межрегиональном сотрудничестве, расширении побратимских связей.

Напомним, VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке. Сами Игры и закрытие мероприятия проведут в Иссык-Кульской области. Ожидается прибытие гостей из 89 стран.