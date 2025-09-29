В Бишкеке техника ломает старый мост на Жибек Жолу

В Бишкеке начали реконструкцию моста на проспекте Жибек Жолу в районе Восточного автовокзала.

Мост закрыт для движения — местные власти заявляют, что конструкция находилась в аварийном состоянии: обнажилась арматура, элементы конструкции «шевелились» под нагрузкой.

Очевидцы прислали видео, как спецтехника разбирает части старого моста. Рабочие демонтируют старые балки и фрагменты покрытия.

По планам мэрии, новый мост будет шире — его сделают более просторным с учетом увеличенного трафика и требований безопасности.

На время ремонта объезд осуществляется через улицы Осмонкулова и Салиева.

Мэрия предупреждает водителей: перебои движения и пробки неизбежны, но работы необходимы для безопасности.