В Бишкеке техника ломает старый мост на Жибек Жолу

В Бишкеке начали реконструкцию моста на проспекте Жибек Жолу в районе Восточного автовокзала.
Мост закрыт для движения — местные власти заявляют, что конструкция находилась в аварийном состоянии: обнажилась арматура, элементы конструкции «шевелились» под нагрузкой.
Очевидцы прислали видео, как спецтехника разбирает части старого моста. Рабочие демонтируют старые балки и фрагменты покрытия.
На время ремонта объезд осуществляется через улицы Осмонкулова и Салиева.
Мэрия предупреждает водителей: перебои движения и пробки неизбежны, но работы необходимы для безопасности.