Общество

Эстакадный мост на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке начнут строить в апреле

Заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев встретился с владельцами хозяйствующих субъектов на бульваре Молодой Гвардии. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, встреча состоялась в рамках строительства транспортной развязки и эстакадного моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого до улицы Бакаева.

«В настоящее время определены статусы земельных участков на территории планируемого строительства. Всего под строительство дороги подпадает 64 различных объекта. По остальным адресам работа по установлению правоустанавливающих документов продолжается. По итогам встречи принято решение провести повторную встречу 24 марта в мэрии для обсуждения вопроса компенсации и выплаты собственникам участков», — говорится в сообщении.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной структуры и другим соответствующим службам дано поручение о рассмотрении вопроса альтернативной дороги на время строительных работ для проезда горожан.

Управлению по контролю за землепользованием поручено ускорить работы по демонтажу объектов, препятствующих строительству.

Работы планируется начать в апреле 2026 года.

Реализация проекта направлена на развитие транспортной инфраструктуры города, повышение пропускной способности дорог и снижение транспортной нагрузки на данном участке.
Материалы по теме
Открытие части моста на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке перенесли на выходные
В Бишкеке открывается северная сторона моста на проспекте Жибек Жолу
Комитет одобрил соглашение о строительстве в городе Ош двух эстакад и дороги
Открытие моста на Жибек Жолу в Бишкеке откладывается из-за экспертизы и погоды
Названы сроки асфальтирования моста на Жибек Жолу в Бишкеке
Территорию вдоль технического канала ТЭЦ Бишкека комплексно благоустроят
Строительство шестиполосного моста на Жибек Жолу. Мэр поручил проверить качество
Капитальный ремонт завершен. В Оше на улице Шамшиева открыли мост
В Сары-Джоне грузовой кран снова снес ограничительную арку на мосту
В Бишкеке через технический канал теплосети построят мост
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; продолжает раздавать миллионы «Оптима Банк» продолжает раздавать миллионы
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
19 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 марта, среда
23:34
Платить не надо. Google открыла ИИ Personal Intelligence для пользователей
23:11
В Бишкеке несовершеннолетний устроил дрифт, мешая спать жителям соседних домов
23:02
Эстакадный мост на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке начнут строить в апреле
22:44
На Иссык-Куле пройдет чемпионат Азии по армрестлингу
22:21
В Грузии задержали 72 жителей одного села за «причастность к воровскому миру»