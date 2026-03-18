Эстакадный мост на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке начнут строить в апреле

Заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев встретился с владельцами хозяйствующих субъектов на бульваре Молодой Гвардии. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, встреча состоялась в рамках строительства транспортной развязки и эстакадного моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого до улицы Бакаева.

«В настоящее время определены статусы земельных участков на территории планируемого строительства. Всего под строительство дороги подпадает 64 различных объекта. По остальным адресам работа по установлению правоустанавливающих документов продолжается. По итогам встречи принято решение провести повторную встречу 24 марта в мэрии для обсуждения вопроса компенсации и выплаты собственникам участков», — говорится в сообщении.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной структуры и другим соответствующим службам дано поручение о рассмотрении вопроса альтернативной дороги на время строительных работ для проезда горожан.

Управлению по контролю за землепользованием поручено ускорить работы по демонтажу объектов, препятствующих строительству.

Работы планируется начать в апреле 2026 года.

Реализация проекта направлена на развитие транспортной инфраструктуры города, повышение пропускной способности дорог и снижение транспортной нагрузки на данном участке.