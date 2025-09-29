Перспективы Кыргызстана в борьбе с бедностью и уроки Китая

Бедность остается одной из наиболее острых и всеобъемлющих проблем современного мира, вызовом, с которым сталкивается человечество на протяжении всей своей истории. Стремление к лучшей жизни и искоренению нищеты является извечным двигателем развития обществ.

В этом контексте опыт Китайской Народной Республики, совершившей беспрецедентный прорыв в борьбе с абсолютной бедностью, представляет собой ценный кейс для многих развивающихся стран, включая Кыргызстан. Об опыте Китая рассказала 24.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин.

Китайское чудо: Путь от крайней нищеты к полной победе над бедностью

Долгое время Китай, будучи крупнейшей развивающейся страной с населением в 1,4 миллиарда человек, испытывал тяжелейшие последствия бедности. При образовании КНР в 1949 году доход на душу населения составлял всего $27, что было значительно ниже среднего показателя по Азии ($44). Основная часть населения, особенно в сельских районах, жила в условиях крайней нужды.

Коммунистическая партия Китая и китайское правительство всегда рассматривали борьбу с бедностью как приоритетную задачу государственного управления. После многих лет целенаправленной работы и усилий, к концу 2020 года Китай одержал полную победу над абсолютной нищетой, что стало настоящим чудом в истории человечества.

Согласно данным Всемирного банка, за 40 лет с момента начала политики реформ и открытости в 1978 году, число людей, живущих за международной чертой бедности в Китае, сократилось более чем на 800 миллионов человек — это около 70 процентов от мирового показателя снижения бедности.

После XVIII Всекитайского съезда партии под руководством Си Цзиньпина борьба с бедностью была возведена в ранг национального приоритета. Реализация стратегии «адресного оказания помощи бедным и искоренения бедности» позволила ежегодно выводить из-за черты бедности более 10 миллионов человек.

К концу 2020 года 98,99 миллиона сельских жителей избавились от нищеты, а 832 уезда и 128 тысяч сел были сняты с учета как «бедные». Все 28 национальных меньшинств также преодолели нищету.

Таким образом, Китай на 10 лет раньше срока выполнил сверхсложную задачу, предусмотренную в повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

После достижения этой цели Китай перешел к стратегии всестороннего возрождения села, ориентированной на интеграционное развитие городов и сельских районов, сделав решение «трех сельских вопросов» (сельское хозяйство, сельские районы и крестьяне) приоритетом.

Ключевые принципы китайского опыта сокращения бедности:

— Развитие, ориентированное на человека:

Были выделены огромные финансовые (1,6 триллиона юаней специальных средств, 9,2 триллиона юаней целевых кредитов) и человеческие ресурсы (более 3 миллионов кадров, направленных на места) для обеспечения достойной жизни, доступа к образованию, медицине и безопасному жилью.

— Принцип «адресного оказания помощи бедным»:

Разработаны научные критерии идентификации бедности, создана единая национальная информационная система. Борьба с бедностью стала приоритетом для всех регионов. Около 255 тысяч рабочих групп и более 3 миллионов кадровых работников на местах обеспечивали строгую оценку и контроль. Принимались целенаправленные меры: развитие хозяйств с учетом местных условий, переселение из неблагоприятных районов (с согласия населения), развитие образования и системы социального обеспечения.

— Пробуждение воли и самостоятельности:

Поддержка сопровождалась стимулами для саморазвития. Повышался уровень профессиональной подготовки и трудовых навыков, поощрялось стремление полагаться на собственный труд. Использовались методы трудовых пособий и предоставления рабочих мест вместо простой материальной помощи.

Вклад Китая в глобальную борьбу с бедностью и сотрудничество с Центральной Азией

Китай не ограничивается внутренними успехами, активно участвуя в международном сотрудничестве. За 76 лет КНР оказала помощь почти 170 странам и международным организациям, реализовав многочисленные социальные проекты в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке.

Инициатива «Один пояс — один путь» привлекла почти триллион долларов инвестиций и помогла 40 миллионам человек выйти из бедности. Глобальная инициатива развития и «Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг» нацелены на содействие устойчивому росту развивающихся стран.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что Китай внес наибольший вклад в глобальные усилия по сокращению бедности за последние 10 лет.

Сотрудничество в области сокращения бедности является важным направлением взаимодействия Китая со странами Центральной Азии. В 2023 году был создан узбекско-китайский подкомитет по сокращению бедности. В июне текущего года в рамках второго саммита формата «Китай — Центральная Азия» учрежден Центр по борьбе с бедностью Китай — Центральная Азия, открывшийся в июле в Урумчи. Его цель — обмен опытом и реализация совместных проектов для стран ЦА.

Кыргызстан и Китай: Партнерство в борьбе с бедностью

Кыргызстан и Китай являются добрыми соседями, надежными партнерами и братьями. Китай неизменно поддерживает усилия Кыргызстана по развитию экономики и улучшению благосостояния населения. При поддержке Китая успешно реализован ряд значимых проектов, среди которых строительство альтернативной автодороги север — юг и линии электропередачи «Датка — Кемин», реконструкция дорожной сети Бишкека, строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, реконструкция ирригационных систем, строительство школ и больниц.

В последние годы правительство Кыргызстана активно ведет работу по сокращению бедности, реализуя инициативы, такие как проект «Социальный контракт» и жилищная программа «Мой дом». Эта деятельность уже приносит ощутимые результаты: в 2024 году уровень бедности в Кыргызстане снизился до 25,7 процента (на 4,1 процента ниже, чем в 2023 году), доходы на душу населения выросли на 16,5 процента, а пенсии продолжают расти.

Китай готов и далее расширять обмены и взаимодействие с Кыргызстаном в области сокращения бедности, совместно продвигая международное сотрудничество в этой сфере.

Цель этого партнерства — построить сообщество единой судьбы человечества, свободное от бедности и обеспеченное общим развитием, где опыт одной страны служит вдохновением и практическим руководством для других.

В условиях современных вызовов, когда Кыргызстан стремится к устойчивому развитию, изучение и адаптация успешных моделей борьбы с бедностью, таких как китайская, становится ключевым элементом для построения процветающего будущего.