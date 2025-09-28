Государственный театр юного зрителя после реконструкции принял первых зрителей

В Государственном театре юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой состоялось открытие нового, 36-го по счету, сезона. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

В 2024–2025 годах здесь были проведены ремонтно-реставрационные работы, теперь здание оснащено современным техническим оборудованием на сумму более 79 миллионов сомов.

Новый сезон открылся спектаклем «Арабаев — Семь дней», а 1–2 октября состоится премьера «Слезы Ханши», 3–4 октября — премьера сказки «Маугли».

Театр юных зрителей готов и впредь выполнять свою миссию по воспитанию молодежи и развитию национальной культуры.

На открытие пришли замглавы кабмина Эдиль Байсалов, глава Минкультуры Мирбек Мамбеталиев и другие почетные гости.

Театр юного зрителя основан в 1989 году. За 36 лет поставил более 80 спектаклей. В 2005 году театру присвоено имя народной артистки СССР Бакен Кыдыкеевой.