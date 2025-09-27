18:45
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

В Минздраве России предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам

В Минздраве России предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам с пятилетним страховым стажем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Он напомнил, что в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку ведомство подготовило законопроект-спутник с внесением изменений в закон об обязательном медицинском страховании.

Отмечается, что в настоящий момент в РФ полис ОМС могут получать трудовые мигранты с трехлетним страховым стажем. При этом Сергей Леонов уточнил, что, если условия изменят, исключением станут высококвалифицированные специалисты. По его мнению, нововведения будут стимулировать трудовых мигрантов работать легально и в связи с этим платить налоги и страховые взносы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345146/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Президент России предложил подумать над отменой патентов для мигрантов
В России тестируют мобильное приложение «Амина» для учета иностранцев
Приложение «Амина» для мигрантов в Москве. МИД КР рассказал, как им пользоваться
Невидимые проблемы миграции: жизнь кыргызской диаспоры в Чехии
В России предложили ограничить въезд детей-иностранцев без родителей
Противоречивая экономика КР: как деньги мигрантов держат рост и создают риски
Повышать квалификацию трудовых мигрантов будут Кыргызстан и Корея
МИД КР напоминает: до 10 сентября иностранцы должны легализоваться в России
Привлекать на работы местных строителей при возведении жилья просит глава ГКНБ
Далеко от дома, но с поддержкой. Как государство помогает мигрантам
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбаши: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбаши: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
27 сентября, суббота
18:32
CNN: Трамп попросил Верховный суд рассмотреть запрет на гражданство по рождению CNN: Трамп попросил Верховный суд рассмотреть запрет на...
18:00
В Минздраве России предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам
17:35
Кабмин передал Минприроды спецтехнику и автомобили
17:30
В Бишкеке еще одна женщина родила в патрульной машине
17:02
Важность активного участия учителей в избирательной кампании отметили в ЦИК